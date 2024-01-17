ua en ru
Ср, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Легендарная конюшня Формулы-1 первой показала ливрею на сезон-2024

Вокинг, Среда 17 января 2024 16:23
UA EN RU
Легендарная конюшня Формулы-1 первой показала ливрею на сезон-2024 Фото: Да "Макларен" будет выглядеть в новом сезоне F1 (facebook.com/McLarenRacing)
Автор: Антон Федорцив

Британская команда Королевы автоспорта "Макларен" продемонстрировала внешний вид машины на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

Оформление болидов, за рулями которых будут соревноваться Ландо Норрис и Оскар Пиастри, претерпели минимальные изменения по сравнению с прошлогодним. Основная цветовая гамма "одностроя" сохранена.

"Макларен" MCL38 выполнен преимущественно в оранжевом и черном цветах. Более насыщенным стал цвет на переднем крыле и крышке двигателя. Дизайнеры отказались от голубых красок в пользу более консервативного темно-синего цвета.

Сам болид с техническими новинками "Макларен" покажет 14 февраля. Конструкторы вернулись к привычной нумерации машин и присвоили болиду название MCL38. Прошлогодняя машина называлась MCL60 в честь 60-летия конюшни.

Что известно о "Макларене"

Основанная новозеландским пилотом Брюсом Маклареном в 1963 году команда. Под эгидой Формулы-1 дебютировала на Гран-при Монако-1966.

В 1968-м Макларен за рулем собственной конюшни одержал дебютную победу. Первый титул для команды завоевал бразилец Эмерсон Фиттипальди (1974). Через два года чемпионом стал британец Джеймс Хант. В 1984-1991 гг. пилоты "Макларена" завоевали 7 титулов из восьми возможных. Три раза чемпионами стали Айртон Сенна из Бразилии и француз Ален Прост, а еще один трофей отошел австрийцу Ники Лауде.

В конце 90-х дважды чемпионом стал финн Мика Хаккинен. Пока последний титул для команды завоевал британец Льюис Хэмилтон (2008). Кроме того, "Макларен" взял 8 Кубков конструкторов (1974, 1984-1985, 1988-1991, 1998).

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Пакет на 50 миллиардов. Как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето
Пакет на 50 миллиардов. Как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето
DAILY
"Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие