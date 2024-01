Легендарная конюшня Формулы-1 первой показала ливрею на сезон-2024

Оформление болидов, за рулями которых будут соревноваться Ландо Норрис и Оскар Пиастри, претерпели минимальные изменения по сравнению с прошлогодним. Основная цветовая гамма "одностроя" сохранена.

"Макларен" MCL38 выполнен преимущественно в оранжевом и черном цветах. Более насыщенным стал цвет на переднем крыле и крышке двигателя. Дизайнеры отказались от голубых красок в пользу более консервативного темно-синего цвета.

Сам болид с техническими новинками "Макларен" покажет 14 февраля. Конструкторы вернулись к привычной нумерации машин и присвоили болиду название MCL38. Прошлогодняя машина называлась MCL60 в честь 60-летия конюшни.

2024 McLaren livery: LAUNCHED!



Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I