Легендарна Біллі Джин Кінг підтримала українських тенісисток перед матчем з Іспанією

Шеньчжень, Понеділок 15 вересня 2025 16:05
Легендарна Біллі Джин Кінг підтримала українських тенісисток перед матчем з Іспанією Фото: Біллі Джин Кінг та збірна України (Svitolina Foundation)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча збірна України з тенісу зустрілась у китайському Шеньчжені з Біллі Джин Кінг. Наша команда готується до першого своїй історії виступу в фіналі командного турніру, названого на честь цієї легендарної тенісистки.

Про те, як пройшла зустріч, розповідає РБК-Україна з посиланням на Svitolina Foundation.

Як пройшла зустріч

"Сьогодні національна збірна України з тенісу мала неймовірну честь зустрітися з легендарною Біллі Джин Кінг – жінкою, яка змінила історію спорту, розпочавши боротьбу за рівність і справедливість", – йдеться у повідомленні Svitolina Foundation, яка займається управлінням збірної.

Легенда світового тенісу побажала нашій команді успіхів у нелегкий для України час, висловила підтримку миру і залишила свій підпис на українському прапорі.

Хто така Біллі Джин Кінг

Легендарна американська тенісистка, одна з найвідоміших спортсменок ХХ століття. Народилася 22 листопада 1943 року в Лонг-Біч, штат Каліфорнія.

За свою кар'єру вона виграла 39 титулів на турнірах "Гренд слем": 12 в одиночному розряді, 16 у парному та 11 у міксті. Вважається однією з головних фігур у розвитку жіночого тенісу.

У 1973 році Кінг здобула гучну перемогу в так званому матчі "Битва статей", обігравши колишнього чемпіона Боббі Ріггса. Цей поєдинок став знаковою подією в боротьбі за рівність жінок у спорті.

Біллі Джин Кінг активно виступала за права спортсменок, домоглася рівних призових для чоловіків і жінок на Відкритому чемпіонаті США. Вона також є однією з засновниць Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Україна у фіналі командного турніру

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг-2025 проходитиме з 16 по 21 вересня у Шеньчжені. Участь у ній цього року візьмуть лише вісім найкращих збірних, тоді як у минулому сезоні в основній сітці змагалися 12 команд.

Збірна України, як вперше в історії пробилась у фінал, стартує в чвертьфіналі матчем проти іспанок. Поєдинок відбудеться 17 вересня, початок – о 12:00 за київським часом.

Формат фіналу передбачає матчі на вибування, де кожна зустріч складатиметься з двох одиночних поєдинків та, за потреби, парного матчу. Команда, яка здобуде дві перемоги, проходить далі.

У складі національної команди до виступів готуються:

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Юлія Стародубцева
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок

Кубок Біллі Джин Кінг-2025, чвертьфінальні пари (у дужках – номери сіяних команд):

  • Італія (1) – Китай
  • Велика Британія (2) – Японія
  • США (3) – Казахстан
  • Іспанія (4) – Україна

