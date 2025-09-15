Легендарна Біллі Джин Кінг підтримала українських тенісисток перед матчем з Іспанією
Жіноча збірна України з тенісу зустрілась у китайському Шеньчжені з Біллі Джин Кінг. Наша команда готується до першого своїй історії виступу в фіналі командного турніру, названого на честь цієї легендарної тенісистки.
Про те, як пройшла зустріч, розповідає РБК-Україна з посиланням на Svitolina Foundation.
Як пройшла зустріч
"Сьогодні національна збірна України з тенісу мала неймовірну честь зустрітися з легендарною Біллі Джин Кінг – жінкою, яка змінила історію спорту, розпочавши боротьбу за рівність і справедливість", – йдеться у повідомленні Svitolina Foundation, яка займається управлінням збірної.
Легенда світового тенісу побажала нашій команді успіхів у нелегкий для України час, висловила підтримку миру і залишила свій підпис на українському прапорі.
Хто така Біллі Джин Кінг
Легендарна американська тенісистка, одна з найвідоміших спортсменок ХХ століття. Народилася 22 листопада 1943 року в Лонг-Біч, штат Каліфорнія.
За свою кар'єру вона виграла 39 титулів на турнірах "Гренд слем": 12 в одиночному розряді, 16 у парному та 11 у міксті. Вважається однією з головних фігур у розвитку жіночого тенісу.
У 1973 році Кінг здобула гучну перемогу в так званому матчі "Битва статей", обігравши колишнього чемпіона Боббі Ріггса. Цей поєдинок став знаковою подією в боротьбі за рівність жінок у спорті.
Біллі Джин Кінг активно виступала за права спортсменок, домоглася рівних призових для чоловіків і жінок на Відкритому чемпіонаті США. Вона також є однією з засновниць Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Україна у фіналі командного турніру
Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг-2025 проходитиме з 16 по 21 вересня у Шеньчжені. Участь у ній цього року візьмуть лише вісім найкращих збірних, тоді як у минулому сезоні в основній сітці змагалися 12 команд.
Збірна України, як вперше в історії пробилась у фінал, стартує в чвертьфіналі матчем проти іспанок. Поєдинок відбудеться 17 вересня, початок – о 12:00 за київським часом.
Формат фіналу передбачає матчі на вибування, де кожна зустріч складатиметься з двох одиночних поєдинків та, за потреби, парного матчу. Команда, яка здобуде дві перемоги, проходить далі.
У складі національної команди до виступів готуються:
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Юлія Стародубцева
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
Кубок Біллі Джин Кінг-2025, чвертьфінальні пари (у дужках – номери сіяних команд):
- Італія (1) – Китай
- Велика Британія (2) – Японія
- США (3) – Казахстан
- Іспанія (4) – Україна
Раніше ми розповіли про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.
Також читайте, як чоловіча національна команда здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.