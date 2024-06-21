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Легенда збірної Італії став жертвою зухвалого нальоту: розбили голову, вкрали коштовності

Фото: Роберто Баджо під час нещодавнього візиту в табір збірної Італії (figc.it)
Автор: Антон Федорців

Володар "Золотого м'яча-1993" Роберто Баджо разом із родиною зазнав озброєного нападу злочинців у власній оселі в італійському Альтавіллі-Вічентіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere del Veneto.

Сім'я "Божественного хвостика" стала жертвою пограбування під час перегляду матчу збірної Італії. П'ятеро злочинців увірвалися в домівку культового спортсмена та спробувала взяти в заручники домочадців.

Баджо намагався опиратися грабіжникам, але отримав удар прикладом пістолета в голову. Зрештою, родину закрили в одній з кімнат і влаштували "трус" будинку. Зрештою, злочинці вкрали гроші, особисті речі, годинники та інші цінності.

Коли грабіжники покинули будинок, то Баджо зміг виламати двері та викликав поліцію. Сам легендарний футболіст опинився в лікарні, де йому наклали кілька швів через глибоке розсічення голови. Поліція розпочала розслідування, взяла свідчення родини та вивчає відеозаписи з камер спостереження.

Хто такий Роберто Баджо

Уродженець містечка Кальдоньйо в області Венето, вихованець однойменної команди та "Віченци". На дорослому рівні дебютував у сезоні 1982/83 в Серії C.

У 1985 році перейшов до флорентійської "Фіорентини", де провів п'ять сезонів. Перед ЧС-1990 перебрався до туринського "Ювентуса", з яким став чемпіоном Італії 1994/95, здобув Кубок Італії та завоював Кубок УЄФА 1992/93. Пізніше захищав кольори "Мілана", "Болоньї", міланського "Інтера". Останні 4 роки кар'єри провів у скромній "Брешії".

У лавах збірної Італії провів 56 матчів, у яких забив 27 м'ячів. Бронзовий призер Мундіалю-1990 та віце-чемпіон світу (1994). У 1993 році виграв "Золотий м'яч", а в 2011-му був уведений до Залу слави італійського футболу. Натомість "Брешія" назавжди вивели з обігу 10-й номер на честь Баджо.

Прізвисько – "Божественний хвостик". Буддист, батько трьох дітей – Валентіни, Маттії та Леонардо. У 2012 році успішно закінчив 9-місячні тренерські курси в Коверчано, але в ролі тренера ще не працював, був технічним директором Італійської федерації футболу.

До слова, національна команда Італії програла Іспанії в групі Євро-2024.

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Золотий м'ячЗбірна Італії