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Іспанія здолала збірну Італії та достроково вийшла в плей-офф Євро-2024

Гельзенкірхен, Четвер 20 червня 2024 23:55
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Іспанія здолала збірну Італії та достроково вийшла в плей-офф Євро-2024 Фото: "Фурія Роха" щойно відкрила рахунок (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорців

Збірна Іспанії мінімально переграла національну команду Італії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, група B, 2-й тур

Іспанія – Італія – 1:0

Гол: Калафйорі, 55 (автогол)

"Фурія Роха" в дебюті зустрічі окреслила наміри грати першим номером. Не забарилися підопічні Луїса де ла Фуенте з гольовими моментами. Швидкий м'яч могли оформити Педрі та Вільямс – удар першого головою парирував Доннарумма, а постріл другого пройшов повз ворота.

Новий спалах активності припав на середину першого тайму. Спершу Мората влучив у голкіпера з гострого кута, а потім Руїс перевірив пильність Доннарумми дальнім ударом. Ще раз хавбек розім'яв італійського воротаря низовим пострілом під завісу 45-хвилинки. "Скуадра Адзурра" відповіла неточним діагональним ударом К'єзи.

Зі стартом другої половини Іспанія додала ще обертів. Спершу простріл Кукурельї Педрі завершив ударом поруч зі стійкою, а потім з-за меж штрафного відправив м'яч у руки голкіперу. На 55-й хвилині іспанська збірна таки вийшла вперед – Вільямс прострілив із лівого флангу, Мората підправив на дальню стійку, де Калафйорі зрізав у власні ворота.

Окрилена "Фурія Роха" продовжила нагнітати небезпеку. Доннарумма з-під поперечини витягнув удар Морати з 20-ти метрів. Далі Ямал трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку. Вільямс же хрестоматійно змістився з флангу до центру й потужним пострілом струсонув поперечину!

Після серії замін активніше заграла і збірна Італії. Утім, напруга виникала хіба що під час стандартів команди Лучано Спаллетті. Зокрема, Пеллегріні з перспективної позиції перекинув і стінку, і ворота. Не мали успіху й спроби італійців на фінальних хвилинах, тож Іспанія втримала переможний рахунок і вийшла в плей-офф уже після двох турів.

До слова, раніше Німеччина достроково вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024 після перемоги над збірною Угорщини.

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