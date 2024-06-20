Іспанія здолала збірну Італії та достроково вийшла в плей-офф Євро-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, група B, 2-й тур

Іспанія – Італія – 1:0

Гол: Калафйорі, 55 (автогол)

"Фурія Роха" в дебюті зустрічі окреслила наміри грати першим номером. Не забарилися підопічні Луїса де ла Фуенте з гольовими моментами. Швидкий м'яч могли оформити Педрі та Вільямс – удар першого головою парирував Доннарумма, а постріл другого пройшов повз ворота.

Новий спалах активності припав на середину першого тайму. Спершу Мората влучив у голкіпера з гострого кута, а потім Руїс перевірив пильність Доннарумми дальнім ударом. Ще раз хавбек розім'яв італійського воротаря низовим пострілом під завісу 45-хвилинки. "Скуадра Адзурра" відповіла неточним діагональним ударом К'єзи.

Зі стартом другої половини Іспанія додала ще обертів. Спершу простріл Кукурельї Педрі завершив ударом поруч зі стійкою, а потім з-за меж штрафного відправив м'яч у руки голкіперу. На 55-й хвилині іспанська збірна таки вийшла вперед – Вільямс прострілив із лівого флангу, Мората підправив на дальню стійку, де Калафйорі зрізав у власні ворота.

Окрилена "Фурія Роха" продовжила нагнітати небезпеку. Доннарумма з-під поперечини витягнув удар Морати з 20-ти метрів. Далі Ямал трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку. Вільямс же хрестоматійно змістився з флангу до центру й потужним пострілом струсонув поперечину!

Після серії замін активніше заграла і збірна Італії. Утім, напруга виникала хіба що під час стандартів команди Лучано Спаллетті. Зокрема, Пеллегріні з перспективної позиції перекинув і стінку, і ворота. Не мали успіху й спроби італійців на фінальних хвилинах, тож Іспанія втримала переможний рахунок і вийшла в плей-офф уже після двох турів.