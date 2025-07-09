Легенда украинской музыки. Умер выдающийся композитор и народный артист Игорь Поклад
Сегодня, 9 июля, стало известно о смерти украинского композитора, автора песен и лауреата государственных наград Игоря Поклада.
Подробнее о трагическом событии и достижениях выдающегося украинца, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Сообщение о смерти Поклада
В 4:24 среды, 9 июля, о смерти Игоря Поклада сообщила его жена Светлана.
"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу", - написала женщина в своем Facebook.
Публикация Светланы Поклад (скриншот: facebook.com/svitlana.poklad.2025)
Никаких других подробностей о трагическом событии пока нет. В то же время жена выдающегося композитора опубликовала его фото.
Игорь Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)
"Игорь Дмитриевич Поклад. Гений с большим сердцем. Герой Украины. Скромный и мудрый, взвешенный и внимательный... Как так? Я думала, что после всего того, что Вы пережили в 2022 году - Вы обязательно дождетесь нашей победы", - написала в своем Facebook народная артистка Украины Инесса Братущик.
Она выразила свои соболезнования близким музыканта и особенно - его жене.
"Слезы и ком в горле... с Вами ушла целая эпоха. Вечная и светлая память непревзойденному музыканту, композитору-мелодисту! Вы, в Ваших произведениях навечно будете жить и звучать, потомки будут перепевать Ваши гениальные песни", - добавила певица.
Публикация Братущик (скриншот: facebook.com/inesa.bratushchyk)
Несколько позже о смерти Игоря Поклада написал в своем Facebook автор цифрового контента и общественный деятель Игорь Зинкевич.
"В возрасте 84 лет умер композитор, Герой Украины и лауреат Шевченковской премии Игорь Поклад", - говорится в публикации.
Уточняется, что среди написанных им известных песен: "Два крыла", "Волшебная скрипка", "Дикие гуси", "Тихая вода" и другие.
Пост Зинкевича (скриншот: facebook.com/igor.zinkevych)
Жизнь и достижения выдающегося украинца
Игорь Дмитриевич Поклад родился 10 декабря 1941 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан) в семье кадрового военного во время эвакуации. После окончания Второй мировой войны семья будущего музыканта вернулась в Украину.
В 1957 году Поклад окончил среднюю школу в городе Тернополь и семилетнюю музыкальную школу по классу фортепиано.
В том же году начал обучение в Киевском институте музыки имени Р. М. Глиэра на историко-теоретическом отделении. По окончанию третьего курса перевелся на композиторский факультет Киевской государственной консерватории (класс профессора А. Я. Штогаренко), которую окончил в 1967 году.
Учась в училище и работая там концертмейстером, Поклад уже сделал первые серьезные шаги в творчестве - создал в соавторстве с Борисом Олейником песню под названием "Песня не заблудится" (которая стала популярной после исполнения Константином Огневым).
В 1966 году к Покладу обратились чиновники Минкульта с предложением организовать девичий певческий коллектив, после чего он создал уникальный на то время проект - вокально-инструментальный ансамбль "Мрія" (который через несколько лет стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, наряду с легендарными в то время "Песнярами").
В 1968 году Поклад прекратил управление коллективом из-за службы в армии. Там он познакомился с начинающим поэтом, а впоследствии - мэтром украинской песни - Юрием Рыбчинским (вместе с которым создал несколько широко известных хитов).
С 1973 года композитор начал испытывать собственные силы в театре, писал музыкальные пьесы, оперетты. Позже в одном из интервью Поклад признался, что планировал писать симфонии и оперы, но влюбился именно в песни.
Выдающийся украинский композитор Игорь Поклад (фото: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)
В поисках новых впечатлений Поклад работал также в области кинематографа, начав сотрудничество с режиссером Леонидом Быковым и написав музыку к одному из его фильмов "Где вы, рыцари?".
В целом композитор работал в более 40 художественных фильмах, а самой досадной своей ошибкой считал отказ от работы в фильме "В бой идут одни "старики".
Кроме того, перу композитора принадлежит музыка к классическим мультипликационным лентам "Как казаки..." и "Энеида".
Во времена независимости некоторые амбициозные творческие проекты музыканту пришлось свернуть - за неимением средств. Некоторое время он сотрудничал с Академическим ансамблем песни и танца ГПСУ.
В 2014 году Игорь Поклад, имея некоторые проблемы со здоровьем, перенес несколько сложных операций.
В 2022 пережил нелегкую российскую оккупацию в Ворзеле, был эвакуирован в числе других жителей населенного пункта.
В феврале 2024 года семья украинского композитора пострадала из-за российского ракетного обстрела Киевской области.
В завершение стоит заметить, что выдающийся композитор, автор песен и опермейстер получил такие государственные награды:
- Лауреат Шевченковской премии (1986 год);
- Заслуженный деятель искусств УССР (1989 год);
- Народный артист Украины (1997 год);
- Герой Украины (2021 год);
- Национальная легенда Украины (2024 год).
Среди самых популярных его песен стоит упомянуть: "Ой, летіли дикі гуси", "Мамо, вечір догора", "Тече вода", "Зелен клен", "Два крила", "Чарівна скрипка" и другие.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в ДТП погиб известный композитор, который работал с Матвиенко и Гайтаной.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации Светланы Поклад, Инессы Братущик и Игоря Зинкевича в Facebook, BBC News, Wikipedia, YouTube-каналы "Твій день", "Все буде добре" и "Харківська музично-театральна бібліотека (ХСМТБ)".
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