Легенда украинской музыки. Умер выдающийся композитор и народный артист Игорь Поклад

Сегодня, 9 июля, стало известно о смерти украинского композитора, автора песен и лауреата государственных наград Игоря Поклада.

Подробнее о трагическом событии и достижениях выдающегося украинца, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Сообщение о смерти Поклада

В 4:24 среды, 9 июля, о смерти Игоря Поклада сообщила его жена Светлана.

"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу", - написала женщина в своем Facebook.

Публикация Светланы Поклад (скриншот: facebook.com/svitlana.poklad.2025)

Никаких других подробностей о трагическом событии пока нет. В то же время жена выдающегося композитора опубликовала его фото.

Игорь Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)

"Игорь Дмитриевич Поклад. Гений с большим сердцем. Герой Украины. Скромный и мудрый, взвешенный и внимательный... Как так? Я думала, что после всего того, что Вы пережили в 2022 году - Вы обязательно дождетесь нашей победы", - написала в своем Facebook народная артистка Украины Инесса Братущик.

Она выразила свои соболезнования близким музыканта и особенно - его жене.

"Слезы и ком в горле... с Вами ушла целая эпоха. Вечная и светлая память непревзойденному музыканту, композитору-мелодисту! Вы, в Ваших произведениях навечно будете жить и звучать, потомки будут перепевать Ваши гениальные песни", - добавила певица.

Публикация Братущик (скриншот: facebook.com/inesa.bratushchyk)

Несколько позже о смерти Игоря Поклада написал в своем Facebook автор цифрового контента и общественный деятель Игорь Зинкевич.

"В возрасте 84 лет умер композитор, Герой Украины и лауреат Шевченковской премии Игорь Поклад", - говорится в публикации.

Уточняется, что среди написанных им известных песен: "Два крыла", "Волшебная скрипка", "Дикие гуси", "Тихая вода" и другие.

Пост Зинкевича (скриншот: facebook.com/igor.zinkevych)

Жизнь и достижения выдающегося украинца

Игорь Дмитриевич Поклад родился 10 декабря 1941 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан) в семье кадрового военного во время эвакуации. После окончания Второй мировой войны семья будущего музыканта вернулась в Украину.

В 1957 году Поклад окончил среднюю школу в городе Тернополь и семилетнюю музыкальную школу по классу фортепиано.

В том же году начал обучение в Киевском институте музыки имени Р. М. Глиэра на историко-теоретическом отделении. По окончанию третьего курса перевелся на композиторский факультет Киевской государственной консерватории (класс профессора А. Я. Штогаренко), которую окончил в 1967 году.

Учась в училище и работая там концертмейстером, Поклад уже сделал первые серьезные шаги в творчестве - создал в соавторстве с Борисом Олейником песню под названием "Песня не заблудится" (которая стала популярной после исполнения Константином Огневым).

В 1966 году к Покладу обратились чиновники Минкульта с предложением организовать девичий певческий коллектив, после чего он создал уникальный на то время проект - вокально-инструментальный ансамбль "Мрія" (который через несколько лет стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, наряду с легендарными в то время "Песнярами").

В 1968 году Поклад прекратил управление коллективом из-за службы в армии. Там он познакомился с начинающим поэтом, а впоследствии - мэтром украинской песни - Юрием Рыбчинским (вместе с которым создал несколько широко известных хитов).

С 1973 года композитор начал испытывать собственные силы в театре, писал музыкальные пьесы, оперетты. Позже в одном из интервью Поклад признался, что планировал писать симфонии и оперы, но влюбился именно в песни.

Выдающийся украинский композитор Игорь Поклад (фото: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

В поисках новых впечатлений Поклад работал также в области кинематографа, начав сотрудничество с режиссером Леонидом Быковым и написав музыку к одному из его фильмов "Где вы, рыцари?".

В целом композитор работал в более 40 художественных фильмах, а самой досадной своей ошибкой считал отказ от работы в фильме "В бой идут одни "старики".

Кроме того, перу композитора принадлежит музыка к классическим мультипликационным лентам "Как казаки..." и "Энеида".

Во времена независимости некоторые амбициозные творческие проекты музыканту пришлось свернуть - за неимением средств. Некоторое время он сотрудничал с Академическим ансамблем песни и танца ГПСУ.

В 2014 году Игорь Поклад, имея некоторые проблемы со здоровьем, перенес несколько сложных операций.

В 2022 пережил нелегкую российскую оккупацию в Ворзеле, был эвакуирован в числе других жителей населенного пункта.

В феврале 2024 года семья украинского композитора пострадала из-за российского ракетного обстрела Киевской области.

В завершение стоит заметить, что выдающийся композитор, автор песен и опермейстер получил такие государственные награды:

Лауреат Шевченковской премии (1986 год);

Заслуженный деятель искусств УССР (1989 год);

Народный артист Украины (1997 год);

Герой Украины (2021 год);

Национальная легенда Украины (2024 год).

Среди самых популярных его песен стоит упомянуть: "Ой, летіли дикі гуси", "Мамо, вечір догора", "Тече вода", "Зелен клен", "Два крила", "Чарівна скрипка" и другие.