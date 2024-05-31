Легенда "Сокола" оголосив про завершення кар'єри

Рекордсмен хокейного чемпіонату України Сергій Бабинець з київського "Сокола" вирішив повісити ключку та ковзани на гвіздок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.
36-річний хокеїст завершив виступи на професіональному рівні. На рішення ветерана вплинула травма коліна, якої він зазнав у фінальній серії сезону 2023/24.
Бабинець іде на відпочинок у статусі чемпіона України. Загалом він завоював 10 титулів, половину з яких – у лавах "Сокола". З хокеєм нападник навряд попрощається, оскільки ще раніше поєднував ігрову кар'єру з роллю менеджера в збірних України U-20 та U-18.
У попередньому сезоні Бабинець став найкращим бомбардиром в історії вітчизняної першості за системою "гол+пас". За підсумками сезону 2022/23 він був визнаний MVP чемпіонату України. Фінальні показники нападника – 228 шайб, 325 асистів (463 матчі).
Уродженець Києва, вихованець столичних "Крижинки" та "Сокола". На дорослому рівні дебютував за київський "Політехнік".
Згодом виступав за резерв білоруського "Бреста" та рідного "Сокола", а також першу команду вітчизняного гранда. У 2010-2017 рр. грав за "Донбас" (із перервами). Також захищав кольори білоцерківського "Білого Барса", смоленського "Славутича", казахського "Орлана", низки словацьких колективів.
До "Сокола" повернувся в серпні 2022 року. Головною метою нападника на завершальному етапі кар'єри стала бажання побити бомбардирський рекорд Микити Буценка.
До слова, раніше "Сокіл" отримав перших суперників у Континентальному кубку-2025.
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