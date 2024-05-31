Легенда "Сокола" объявил о завершении карьеры

36-летний хоккеист завершил выступления на профессиональном уровне. На решение ветерана повлияла травма колена, которую он получил в финальной серии сезона 2023/24.

Бабинец уходит на отдых в статусе чемпиона Украины. В общей сложности он завоевал 10 титулов, половину из которых – в рядах "Сокола". С хоккеем нападающий вряд ли простится, поскольку еще раньше совмещал игровую карьеру с ролью менеджера в сборных Украины U-20 и U-18.

В предыдущем сезоне Бабинец стал лучшим бомбардиром в истории отечественного первенства по системе "гол+пасс". По итогам сезона 2022/23 он был признан MVP чемпионата Украины. Финальные показатели нападающего – 228 шайб, 325 ассистов (463 матча).

Кто такой Сергей Бабинец

Уроженец Киева, воспитанник столичных "Льдинки" и "Сокола". На взрослом уровне дебютировал за киевский "Политехник".

Затем выступал за резерв белорусского "Бреста" и родного "Сокола", а также первую команду отечественного гранда. В 2010-2017 гг. играл за "Донбасс" (с перерывами). Также защищал цвета белоцерковского "Белого Барса", смоленского "Славутича", казахского "Орлана", ряда словацких коллективов.

В "Сокол" вернулся в августе 2022 года. Главной целью нападающего на завершающем этапе карьеры стало желание побить бомбардирский рекорд Никиты Буценко.