ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Легенда Серии А стал мэром Вероны

Новина українською →
Италия, Понедельник 27 июня 2022 11:00
Легенда Серии А стал мэром Вероны Фото: Дамиано Томмази в кругу поклонников (facebook.com/damianotommasiofficial)
Автор: Антон Федорцив

Бургомистром итальянской Вероны стал бывший полузащитник национальной команды и чемпион Италии-2001 Дамиано Томмази.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты выборов.

48-летний экс-футболист победил во втором туре выборов. Кандидат от левоцентристской коалиации набрал 53,40% голосов горожан.

Томмази является уроженцем Неграра – пригорода Вероны. Именно в составе "Вероны" он дебютировал на профессиональном уровне в 1993 году. Тремя годами позже он перебрался в столичную "Рому". Именно защищая цвета "волков" итальянец добился наибольших успехов.

За римлян Томмази выступал в 1996-2006 гг., провел 349 матчей во всех турнирах (21 гол, 20 ассистов) и завоевал Скудетто 2000/01 и Суперкубок Италии-2001. В составе сборной Италии сыграл 25 поединков (2 мяча) и участвовал в ЧМ-2002. На склоне карьеры поиграл за испанский "Леванте", английский КПР и китайский "Тяньцзынь Теда".

После завершения игровой карьеры Томмази выбрал менеджерский путь. Сначала он основал в Китае компанию, которая должна была налаживать сотрудничество между Поднебесной и Европой в сфере футбола. А в 2011 году экс-хавбек возглавил профсоюзную Ассоциацию итальянских футболистов.

В должности мэра Вероны Томмази будет пытаться реализовать свою программу. Ее основными пунктами стали поддержка молодежи и гуманитарного сектора, защита окружающей среды, внедрение инноваций и улучшение уровня жизни.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Чемпионат Италии
NEWS
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться