Легенда Серії А став мером Верони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати виборів .

48-річний екс-футболіст переміг у другому турі виборів. Кандидат від лівоцентристської коаліації набрав 53,40% голосів містян.

Томмазі є уродженцем Неграра – передмістя Верони. Саме в складі "Верони" він дебютував на професіональному рівні в 1993 році. Через три роки він перебрався до столичної "Роми". Саме захищаючи кольори "вовків" італієць досягнув найбільших успіхів.

За римлян Томмазі виступав у 1996-2006 рр., провів 349 матчів у всіх турнірах (21 гол, 20 асистів) та здобув Скудетто 2000/01 та Суперкубок Італії-2001. У складі збірної Італії зіграв 25 поєдинків (2 м'ячі) та брав участь у ЧС-2002. На схилі кар'єри пограв за іспанський "Леванте", англійський КПР і китайський "Тяньцзинь Теда".

Після завершення ігрової кар'єри Томмазі обрав менеджерський шлях. Спершу він заснував у Китаї компанію, що мала налагоджувати співпрацю між Піднебесною і Європою у сфері футболу. А в 2011 році екс-хавбек очолив профспілкову Асоціацію італійських футболістів.

На посаді мера Верони Томмазі намагатиметься реалізувати свою програму. Її основними пунктами стали підтримка молоді та гуманітарного сектору, захист довкілля, запровадження інновацій і покращення рівня життя тощо.