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Легенда НХЛ підписав контракт із "Бостоном" і відразу завершив кар'єру

Фото: Щасливий Здено Хара ставить підпис під символічним контрактом із "Брюїнз" (twitter.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Колишній оборонець збірної Словаччини Здено Хара красиво обставив власне завершення кар'єри. Ветеран підписав одноденний контракт із "Бостон Брюїнз", щоб піти на пенсію хокеїстом "ведмедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

45-річний словак уклав угоду з "Брюїнз" на один день. Після цього він відразу оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Хара провів у складі "Бостона" 14 сезонів (із перервою) у 2006-2020 рр. і завоював із командою Кубок Стенлі в 2011 році. У сезоні 2008/09 словацький хокеїст отримав приз "Норріс Трофі" як найкращий оборонець ліги. Усього в НХЛ Хара провів 24 сезони, також захищаючи кольори "Нью-Йорк Айлендерс", "Оттави" та "Вашингтона".

За 1680 матчів регулярної першості НХЛ словак набрав 680 очок – 209 шайб і 471 асист. Натомість у плей-офф оборонець набрав ще 70 пунктів (18+52) за 200 ігор. У сезоні 2021/22 Хара дійшов до фіналу Східної конференції з "Айлендерс".

Ветеран є вихованцем "Дукли" з рідного Тренчина на заході Словаччини. Також недовго виступав за "П'єштяни" та празьку "Спарту", У складі національної команди двічі став віце-чемпіоном світу (2000, 2012).

Рекорди та досягнення Здено Хари

Найвищий гравець Національної хокейної ліги в історії – 2,06 м.

Перший хокеїст із Варшавського блоку в історії НХЛ, який був капітаном у фіналі Кубка Стенлі.

Найстаріший оборонець в історії ліги, який закинув переможну шайбу в плей-офф Кубка Стенлі – 42 роки та 30 днів.

Найстаріший оборонець в історії НХЛ, який оформив гол у фіналі Кубка Стенлі – 42 роки та 83 дні.

Оборонець із найбільшою кількістю ігор в історії ліги – 1680 матчів регулярного чемпіонату.

До слова, раніше "Сан-Хосе" вирішив закріпити за форвардом Марло джерсі з 12-м номером.

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