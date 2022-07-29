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Аутсайдер НХЛ выведет из обращения номер двукратного чемпиона Олимийских игр

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Калифорния, Пятница 29 июля 2022 13:58
Аутсайдер НХЛ выведет из обращения номер двукратного чемпиона Олимийских игр Фото: Патрик Марло в плей-офф сезона 2015/16 (facebook.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард "Сан-Хосе Шаркс" Патрик Марло удостоится высочайшего признания от команды Национальной хоккейной лиги. За ним навсегда закрепят джерси с 12-м номером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

42-летний канадец завершил карьеру после сезона 2020/21. "Акулы" решили увековечить имя бывшей звезды на домашней арене.

Торжественная церемония поднятия джерси под свод SAP Center запланирована на 25 февраля. 12-ка Марло станет первым номером, который "Сан-Хосе Шаркс" выведет из обращения. По сложившейся в НХЛ традиции калифорнийцы не используют 99-й номер, под которым выступал легендарный Уэйн Гретцки.

Марло провел в составе "Сан-Хосе" 21 сезон и обновил ряд рекордов калифорнийцев и лиги в целом. Форвард провел самое большое количество матчей НХЛ (1779 игр), вышел на 23-е место по голам (566) и стал лучшим снайпером "Шаркс" в истории (518 шайб). Трижды он играл в Матче всех звезд и три раза был признан лучшим игроком сезона "Сан-Хосе".

В составе сборной Канады Марло стал чемпионом мира в 2003 году и дважды триумфовал на Олимпийских играх (2010, 2014). В общей сложности в рядах национальной команды он провел 45 поединков, в которых оформил 7 шайб и 18 ассистов.

Ранее "Сан-Хосе" сделал Грира первым в истории лиги темнокожим генеральным менеджером. В начале июля он вступил в должность, ставшей вакантной в ноябре после отставки Дага Уилсона.

К слову, новый сезон НХЛ начнется в октябре с матчей в столице Чехии.

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