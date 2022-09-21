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Легенда НХЛ подписал контракт с "Бостоном" и сразу завершил карьеру

Фото: Счастливый Здено Хара ставит подпись под символическим контрактом с "Брюинз" (twitter.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Бывший защитник сборной Словакии Здено Хара красиво обставил собственное завершение карьеры. Ветеран подписал однодневный контракт с "Бостон Брюинз", чтобы уйти на пенсию хоккеистом "медведей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

45-летний словак заключил соглашение с "Брюинз" на один день. После этого он сразу объявил о завершении игровой карьеры.

Хара провел в составе "Бостона" 14 сезонов (с перерывом) в 2006-2020 гг. и завоевал с командой Кубок Стэнли в 2011 году. В сезоне 2008/09 словацкий хоккеист получил приз "Норрис Трофи" как лучший защитник лиги. Всего в НХЛ Хара провел 24 сезона, также защищая цвета "Нью-Йорк Айлендерс", "Оттавы" и "Вашингтона".

В 1680-ти матчах регулярного первенства НХЛ словак набрал 680 очков – 209 шайб и 471 ассист. В плей-офф защитник набрал еще 70 пунктов (18+52) за 200 игр. В сезоне 2021/22 Хара дошел до финала Восточной конференции с "Айлендерс".

Ветеран является воспитанником "Дуклы" из родного Тренчина на западе Словакии. Также недолго выступал за "Пьештяны" и пражскую "Спарту". В составе национальной команды дважды стал вице-чемпионом мира (2000, 2012).

Рекорды и достижения Здено Хары

Самый высокий игрок Национальной хоккейной лиги в истории – 2,06 м.

Первый хоккеист из Варшавского блока в истории НХЛ, являвшийся капитаном в финале Кубка Стэнли.

Самый возрастной защитник в истории лиги, забросивший победную шайбу в плей-офф Кубка Стэнли – 42 года и 30 дней.

Самый возрастной защитник в истории НХЛ, оформивший гол в финале Кубка Стэнли – 42 года и 83 дня.

Защитник с самым большим количеством игр в истории лиги – 1680 матчей регулярного чемпионата.

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