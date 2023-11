Легенда мотоспорту Россі заявився на тести новачків перегонів на витривалість

44-річний гонщик на прізвисько "Доктор" далекий від завершення спортивної кар'єри. Він зібрався протестувати машину LMP2 (спортивні прототипи) на спеціальних заїздах WEC для новачків.

Россі сяде за кермо спортпрототипа на трасі в Бахрейні. Заїзди заплановані на найближчу неділю, 5 листопада. Досвідчений італієць пілотуватиме "Орекі" команди BPT.

У сезоні-2023 Россі виступив у гонках підтримки "24 годин Ле-Мана". Натомість у першому раунді 24H Series у Дубаях він фінішував третім. Італійський пілот отримав статус заводського гонщика BMW і повинен цьогоріч протестувати гіперкар M Hybrid V8.

A big name to add to the list; Valentino Rossi will take part in the WEC Rookie test



The Doctor will be driving the Team WRT LMP2 car on Sunday.#WEC #WECRookies @ValeYellow46 pic.twitter.com/OPAdaXNZjH