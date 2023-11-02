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Легенда мотоспорта Росси заявился на тесты новичков гонок на выносливость

Четверг 02 ноября 2023 10:59
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Легенда мотоспорта Росси заявился на тесты новичков гонок на выносливость Фото: Валентино Росси продолжит соперничать в новых сериях (facebook.com/ValentinoRossiVR46Official)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион мира в элитном классе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP Валентино Росси попробует силы в чемпионате мира по автогонкам на выносливость WEC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter серии.

44-летний гонщик по прозвищу "Доктор" далек от завершения спортивной карьеры. Он собрался протестировать машину LMP2 (спортивные прототипы) на специальных заездах WEC для новичков.

Росси сядет за руль спортпрототипа на трассе в Бахрейне. Заезды запланированы на ближайшее воскресенье, 5 ноября. Опытный итальянец будет пилотировать "Ореки" команды BPT.

В сезоне-2023 Росси выступил в гонках поддержки "24 часов Ле-Мана". В первом раунде 24H Series в Дубаях он финишировал третьим. Итальянский пилот получил статус заводского гонщика BMW и должен в этом году протестовать гиперкар M Hybrid V8.

К слову, ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики со второго ряда на старте.

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