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Ферстаппен із новим рекордом переграв "Феррарі" на Гран-прі Мексики

Мехіко, Понеділок 30 жовтня 2023 10:06
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Ферстаппен із новим рекордом переграв "Феррарі" на Гран-прі Мексики Фото: Макс Ферстаппен у чемпіонському сомбреро (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен із "Ред Булла" продовжив домінування у Королівських автоперегонах на Автодромі братів Родрігесів у передмісті Мехіко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Старт гран-прі за спинами "Феррарі" краще вдався обом пілотам "Ред Булла". Ферстаппен на перших метрах дистанції обійшов і Сайнса, і Леклера. Натомість Перес порівнявся з останнім, але спричинив контакт і змушений був завершити змагання.

Монегаск із "Феррарі" втримався другим, попри пошкодження переднього крила. Згодом лідери обрали різну стратегію піт-стопів. Ферстаппен поїхав за свіжою гумою раніше та потрапив у невеликий трафік. Утім, із ним нідерландець швидко розібрався. Натомість претензії Леклера на друге місце зруйнувала не ставка на один заїзд у бокси, а червоні прапори.

Пілот "Хааса" Магнуссен потрапив у серйозну аварію, тож гонку тимчасово зупинили. Після того, як уламки боліда данця прибрали з траси, відбувся рестарт. Під натиском Хемілтона ("Мерседес") Леклер незабаром здався і зрештою фінішував третім після британця і Ферстаппена.

Доповнили топ-10 Сайнс, Норріс ("Макларен"), пілот "Мерседеса" Расселл, Ріккардо з "Альфа Таурі", Піастрі ("Макларен"), Албон із "Вільямса" та гонщик "Альпін" Окон. Додатковий пункт за найшвидше коло в гонці здобув Хемілтон.

Ферстаппен черговою, вже 16-м успіхом у сезоні оновив рекорд за кількістю перемог в одній кампанії. До кінця року нідерландський пілот ще тричі зможе покращити досягнення. Наступний етап відбудеться зі спринтом у бразильському Сан-Паулу 3-5 листопада.

Класифікація Гран-прі Мексики-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюїс Хемілтон (+13.875)
  3. Шарль Леклер (+23.124)

Ферстаппен із новим рекордом переграв &quot;Феррарі&quot; на Гран-прі Мексики

До слова, раніше Норріс відмовився перейти в "Ред Булл" на наступний сезон.

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