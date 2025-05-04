Легенда Ла Ліги на прицілі: "Шахтар" готує несподіваний тренерський хід

Представники українського клубу близькі до підписання угоди з наставником турецького "Еюпспора" Ардою Тураном.

За інформацією турецьких ЗМІ, представники "гірників" провели зустріч із потенційним наставником у Лондоні. Під час переговорів сторони обговорили умови співпраці та подальші кроки.

Джерела стверджують, що діалог пройшов у конструктивному ключі, а самі перемовини вийшли на фінальну стадію. "Шахтар" і кандидат на посаду тренера близькі до досягнення угоди.

Перші контакти представників "Шахтаря" та Турана відбулись ще взимку. Але тоді наставник команди, за яку виступає легенда донецького клубу Тарас Степаненко, відповів відмовою.

Фахівець мав намір допрацювати в "Еюпспорі" як мінімум до кінця поточного сезону. І от, коли до фінішу турецької Суперліги залишилося чотири тури, контакти відновилися.

Хто такий Арда Туран

38-річний уродженець Стамбула, вихованець "Галатасарая". Ігрове амплуа – атакуючий півзахисник. Під час кар'єри футболіста дев'ять років провів у Іспанії, виступаючи за "Атлетіко" (2011-2015 роки) та "Барселону" (2015-2020). Зіграв 99 матчів за національну збірну (забив 16 голів).

Завершив активні виступи у 2022-му в рідному "Галатасараї". А в квітні 2023-го очолив "Еюпспор". З цією командою виграв другий дивізіон Туреччини та вийшов в еліту місцевого футболу.

Команда, що представляє один з районів Стамбулу – перший серйозний досвід Турана в тренерській кар'єрі. У чемпіонаті Туреччини-2024/25 новачок Суперліги посідає шосте місце, лише на два очки відстаючи від еврокубкової зони.