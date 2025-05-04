Легенда Ла Лиги на прицеле: "Шахтер" готовит неожиданный тренерский ход

Представители украинского клуба близки к подписанию соглашения с наставником турецкого "Эюпспора" Ардой Тураном.

По информации турецких СМИ, представители "горняков" провели встречу с потенциальным наставником в Лондоне. Во время переговоров стороны обсудили условия сотрудничества и дальнейшие шаги.

Источники утверждают, что диалог прошел в конструктивном ключе, а сами переговоры вышли на финальную стадию. "Шахтер" и кандидат на должность тренера близки к достижению соглашения.

Первые контакты представителей "Шахтера" и Турана состоялись еще зимой. Но тогда наставник команды, за которую выступает легенда донецкого клуба Тарас Степаненко, ответил отказом.

Специалист намеревался доработать в "Эюпспоре" как минимум до конца текущего сезона. И вот, когда до финиша турецкой Суперлиги осталось четыре тура, контакты возобновились.

Кто такой Арда Туран

38-летний уроженец Стамбула, воспитанник "Галатасарая". Игровое амплуа - атакующий полузащитник. Во время карьеры футболиста девять лет провел в Испании, выступая за "Атлетико" (2011-2015 годы) и "Барселону" (2015-2020). Сыграл 99 матчей за национальную сборную (забил 16 голов).

Завершил активные выступления в 2022-м в родном "Галатасарае". А в апреле 2023-го возглавил "Эюпспор". С этой командой выиграл второй дивизион Турции и вышел в элиту местного футбола.

Команда, представляющая один из районов Стамбула - первый серьезный опыт Турана в тренерской карьере. В чемпионате Турции-2024/25 новичок Суперлиги занимает шестое место, лишь на два очка отставая от еврокубковой зоны.