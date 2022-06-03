Легенда "Динамо" трудоустроился в Средней Азии

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких оформил возвращение в Узбекистан. Он будет работать в ташкентском "Пахтакоре".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

43-летний специалист стал спортивным директором узбекского гранда. Стороны уже подписали контракт, а "Пахтакор" даже официально представил Шацких.

Главной задачей легенды УПЛ в новой должности станет построение клубной системы. Ее цель – отбор талантов от уровня академии до основы первой команды. Шацких также будет координировать поиск молодых и перспективных исполнителей.

Экс-форвард сделал себе имя в киевском "Динамо". Цвета украинского гранда он защищал в 1999-2009 гг. и провел за киевлян 328 матчей во всех турнирах, в которых забил 142 мяча. Затем Шацких выступал за "Локомотив" из Астаны, киевский "Арсенал", одесский "Черноморец" и "Говерлу" из Ужгорода.

В 2017-2019 гг. специалист работал в тренерском штабе Александра Хацкевича в "Динамо". Позже узбек был ассистентом белорусского тренера в волгоградском "Роторе".