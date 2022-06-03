Легенда "Динамо" працевлаштувався у Середній Азії

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких оформив повернення в Узбекистан. Він працюватиме в ташкентському "Пахтакорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

43-річний фахівець став спортивним директором узбецького гранда. Сторони вже підписали контракт, а "Пахтакор" навіть офіційно презентував Шацьких.

Головним завданням легенди УПЛ на новій посаді стане побудова клубної системи. Її мета – відбір талантів від рівня академії до основи першої команди. Шацьких також координуватиме пошук молодих і перспективних виконавців.

Екс-форвард зробив собі ім'я в київському "Динамо". Кольори українського гранда він захищав у 1999-2009 рр. і провів за киян 328 матчів у всіх турнірах, у яких забив 142 м'ячі. Опісля Шацьких виступав за "Локомотив" із Астани, київський "Арсенал", одеський "Чорноморець" і "Говерлу" з Ужгорода.

У 2017-2019 рр. фахівець працював у тренерському штабі Олександра Хацкевича в "Динамо". Пізніше узбек був асистентом білоруського тренера у волгоградському "Роторі".