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Легенда АПЛ втратив роботу після розгрому від новачка сезону

Фото: Френк Лемпард і Стівен Джеррард невдало розпочали сезон (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Чаша терпіння босів бірмінгемської "Астон Вілли" переповнилася після поразки команди від лондонського "Фулхема" (0:3). Колишньому хавбеку збірної Англії Стівену Джеррарду вказали на двері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

42-річний фахівець звільнений з посади головного тренера "вілланів". Вирішальною для англійського тренера стала поразка в рамках 12-го туру Прем'єр-ліги.

Бірмінгемці під керівництвом Джеррарда продовжили серію без перемог до чотирьох матчів. Востаннє "Астон Вілла" перемагала ще в середині вересня, коли мінімально здолала "Саутгемптон". Усього в нинішньому сезоні "віллани" здобули 2 перемоги та ще три матчі звели внічию.

На чолі "Вілли" Джеррард працював із листопада 2021 року. Під орудою молодого тренера бірмінгемці фінішували на 14-й сходинці в минулому сезоні. Раніше Джеррард працював із шотландським "Рейнджерс", із яким завоював чемпіонський титул у сезоні 2020/21.

Відставка керманича "Астон Вілли" – вже п'ята в нинішній кампанії АПЛ. Раніше з посад пішли Скотт Паркер ("Борнмут"), Томас Тухель ("Челсі"), Грем Поттер ("Брайтон") і Бруну Лаже ("Вулверхемптон").

До слова, вінгер Жота не допоможе "Ліверпулю" і збірній Португалії в 2022 році.

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