Легенда АПЛ потерял работу после разгрома от новичка сезона

42-летний специалист уволен с должности главного тренера "вилланов". Решающим для английского тренера стало поражение в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

Бирмингемцы под руководством Джеррарда продлили серию без побед до четырех матчей. В последний раз "Астон Вилла" побеждала еще в середине сентября, когда минимально одолела "Саутгемптон". Всего в нынешнем сезоне "вилланы" одержали 2 победы и еще три матча свели вничью.

Во главе "Виллы" Джеррард работал с ноября 2021 года. Под руководством молодого тренера бирмингемцы финишировали на 14-й строчке в прошлом сезоне. Ранее Джеррард работал с шотландским "Рейнджерс", завоевав чемпионский титул в сезоне 2020/21.

Отставка наставника "Астон Виллы" – уже пятая в нынешней кампании АПЛ. Ранее с должностей ушли Скотт Паркер ("Борнмут"), Томас Тухель ("Челси"), Грэм Поттер ("Брайтон") и Бруну Лаже ("Вулверхэмптон").