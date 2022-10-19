ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна Португалії втратила зірку АПЛ на чемпіонат світу-2022

Новость на русском →
Ліверпуль, Середа 19 жовтня 2022 11:11
Збірна Португалії втратила зірку АПЛ на чемпіонат світу-2022 Фото: Діогу Жота в колі вболівальників (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної Португалії та англійського "Ліверпуля" Діогу Жота вибув на тривалий термін через важку травму. Він змушений пропустити Мундіаль у Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний вінгер ушкодив гомілкостоп у поєдинку 11-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Манчестер Сіті" (1:0). Португалець покинув поле на ношах у доданий арбітром час.

"Ця травма матиме серйозні наслідки. Тому ми можемо сказати, що його не буде впродовж тривалого часу. Йдеться про місяці. Не хочу озвучувати конкретні терміни, бо завжди вірю в позитивні зміни в процесі відновлення. Та це надовго", – заявив керманич мерсисайдців Юрген Клопп.

У нинішньому сезоні Діогу Жота провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 5 результативних передач. У складі збірної Португалії нападник загалом зіграв 29 поєдинків, у яких забив 10 м'ячів і оформив 8 асистів.

На ЧС-2022 португальці потрапили до однієї групи зі збірними Гани, Уругваю і Південної Кореї. Перший матч – 24 листопада проти африканців. Найкращим досягнення збірної Португалії на планетарних форумах залишається "бронза" ЧС-1966.

До слова, напередодні українська молодіжка отримала суперників у фінальній частині Євро-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливерпуль Португалия
NEWS
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде