Легенда АПЛ продовжив кар'єру в хокеї у третій команді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

41-річний голкіпер продовжить кар'єру в Англійській національній хокейній лізі (NIHL). "Старз" стали третьою командою легендарного чеха за чотири роки виступів на льоду.

У сезоні 2022/23 Чех виступав за "Челмсфорд" у Першому Південному дивізіоні NIHL. Чеський воротар зіграв 11 матчів, у яких пропускав у середньому 3,89 шайби. Відсоток сейвів голкіпера – 90,3% кидків.

У 2019-2022 рр. Чех із перервами виступав у Другому Південному дивізіоні за "Гілфорд Фінікс". У лавах команди з графства Суррей він зіграв 20 поєдинків, зокрема двічі виходив на лід у плей-офф сезону 2021/22.

Хто такий Петр Чех

Уродженець Пльзеня, вихованець місцевої футбольної команди "Вікторія". На професіональному рівні дебютував у "Хмелі" з Блшан у сезоні 1999/2000.

Згодом провів один сезон у празькій "Спарті" та перебрався у чемпіонат Франції. Там захищав кольори "Ренна" впродовж двох сезонів, а перед кампанією 2004/05 приєднався до лондонського "Челсі" на запрошення Жозе Моурінью. Провів за "синіх" 10 сезонів і завоював усі можливі трофеї. Завершив ігрову кар'єру в "Арсеналі".

Чех перемагав у чемпіонаті Англії (4 рази), здобув 5 Кубків Англії та 3 Кубка ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2011/12, виграв низку інших трофеїв. Після отриманої в жовтні 2006 року важкої травми голови повернувся у ворота "Челсі" та почав виступати в регбійному шоломі.