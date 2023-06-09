Легенда АПЛ продолжил карьеру в хоккее в третьей команде

Хоккейный "Оксфорд Сити Старз" объявил о подписании опытного футбольного и с недавних пор хоккейного вратаря Петра Чеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

41-летний голкипер продолжит карьеру в Английской национальной хоккейной лиге (NIHL). "Старз" стали третьей командой легендарного чеха за четыре года выступления на льду.

В сезоне 2022/23 Чех выступал за "Челмсфорд" в Первом Южном дивизионе NIHL. Чешский вратарь сыграл 11 матчей, в которых пропускал в среднем 3,89 шайбы. Процент сэйвов голкипера – 90,3% бросков.

В 2019-2022 гг. Чех с перерывами выступал во Втором Южном дивизионе за "Гилфорд Финикс". В рядах команды из графства Суррей он сыграл 20 поединков, в том числе дважды выходил на лед в плей-офф сезона 2021/22.

Кто такой Петр Чех

Уроженец Пльзеня, воспитанник местной футбольной команды "Виктория". На профессиональном уровне дебютировал в "Хмеле" из Блшан в сезоне 1999/2000.

Затем провел один сезон в пражской "Спарте" и перебрался в чемпионат Франции. Там защищал цвета "Ренна" в течение двух сезонов, а перед кампанией 2004/05 присоединился к лондонскому "Челси" по приглашению Жозе Моуринью. Провел за "синих" 10 сезонов и завоевал все возможные трофеи. Завершил игровую карьеру в "Арсенале".

Чех побеждал в чемпионате Англии (4 раза), завоевал 5 Кубков Англии и 3 Кубка лиги, триумфовал в Лиге чемпионов 2011/12, выиграл ряд других трофеев. После тяжелой травмы головы, полученной в октябре 2006 года, вернулся в ворота "Челси" и начал выступать в регбийном шлеме.