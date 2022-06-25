Легенда АПЛ покинул первое место работы тренером
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни ушел с поста главного тренера "Дерби Каунти", который в предстоящий сезон начнет в третьем по силе дивизионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
36-летний специалист завершил сотрудничество с "баранами" по собственной инициативе. Во главе "Дерби" он отработал 1,5 года.
Руни возглавил команду в сезоне 2020/21 и сумел удержать ее в Чемпионшипе. Этот подвиг для клуба с хроническими финансовыми проблемами англичанин едва не повторил и в прошлом сезоне. От спасительной позиции "Дерби" отстал на 7 очков, но в начале кампании с него сняли 21 пункт.
Работать в английской Лиге 1 Руни не захотел. Боссы "баранов" пытались уговорить молодого тренера остаться в должности, но тот остался непреклонен в своем решении.
Лучшие годы игровой карьеры Уэйн Руни провел в составе МЮ. С "красными дьяволами" он завоевал 5 чемпионских титулов, Кубок Англии, 3 Кубка лиги, 4 Суперкубка Англии, триумфовал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на Клубном чемпионате мира.
К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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