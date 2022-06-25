ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Легенда АПЛ покинув перше місце роботи роботи тренером

Новость на русском →
Сполучене Королівство, Субота 25 червня 2022 12:29
Легенда АПЛ покинув перше місце роботи роботи тренером Фото: Вейн Руні ще на чолі "Дербі Каунті" (dcfc.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Колишній нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Вейн Руні пішов із посади головного тренера "Дербі Каунті", який прийдешній сезон розпочне в третьому за силою дивізіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

36-річний фахівець завершив співпрацю з "баранами" з власної ініціативи. На чолі "Дербі" він відпрацював 1,5 роки.

Руні очолив команду посеред сезону 2020/21 і зумів втримати її в Чемпіоншипі. Цей подвиг для клубу з хронічними фінансовими проблемами англієць ледь не повторив і в минулому сезоні. Від рятівної позиції "Дербі" відстав на 7 очок, але на початку кампанії з нього зняли аж 21 пункт.

Працювати в англійській Лізі 1 Руні не захотів. Боси "баранів" намагалися вмовити молодого тренера залишитися на посаді, але той залишився непохитним у своєму рішенні.

Найкращі роки ігрової кар'єри Вейн Руні провів у складі МЮ. Із "червоними дияволами" він здобув 5 чемпіонських титулів, Кубок Англії, 3 Кубка ліги, 4 Суперкубка Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та на Клубному чемпіонаті світу.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження