Легальное пребывание белорусов в Украине. Кабмин продлил срок

Шмыгаль в ответ на вопрос депутата Алексея Гончаренко сказал, что легальное пребывание белорусов в Украине продлили еще на год.

В частности, речь идет о постановление правительства, которое позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток.

Ранее граждане Беларуси просили украинскую власть о продлении срока.

"Представители общественного объединения "Белорусский дом в Украине" поблагодарили украинскую сторону за поддержку белорусов, однако акцентировали внимание на необходимости продолжения в год срока действия постановления правительства", - говорится в сообщении.