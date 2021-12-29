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Легальне перебування білорусів в Україні. Кабмін продовжив термін

Автор: Іванна Шовкун

Прем'єр-міністр України заявив, що Кабінет міністрів продовжив термін легального перебування громадян Білорусі в Україні. Про це уряд країни просили представники "Білоруського дому в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Шмигаль у відповідь на запитання депутата Олексія Гончаренка сказав, що легальне перебування білорусів в Україні продовжили ще на рік.

Зокрема, йдеться про постанову уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб.

Раніше громадяни Білорусі просили українську владу щодо продовження терміну.

"Представники громадського об'єднання "Білоруський дім в Україні" подякували українській стороні за підтримку білорусів, проте акцентували увагу на необхідності продовження на рік терміну дії постанови уряду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін розповів, що понад 23 тисячі громадян Білорусі попросили притулку в Польщі. Вони втекли з Білорусі від політичних репресій.

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Денис Шмигаль