Легальне перебування білорусів в Україні. Кабмін продовжив термін

Шмигаль у відповідь на запитання депутата Олексія Гончаренка сказав, що легальне перебування білорусів в Україні продовжили ще на рік.

Зокрема, йдеться про постанову уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб.

Раніше громадяни Білорусі просили українську владу щодо продовження терміну.

"Представники громадського об'єднання "Білоруський дім в Україні" подякували українській стороні за підтримку білорусів, проте акцентували увагу на необхідності продовження на рік терміну дії постанови уряду", - йдеться у повідомленні.