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Легализацию украинских ЧВК блокируют западные страны,- нардеп

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Верховную раду еще в феврале внесли законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). По состоянию на апрель этот документ "завис" в комитете по нацбезопасности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют".

Депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, которая внесла этот законопроект в парламент, оценивает шансы на принятие документа как маловероятные.

Она уверена, что основное противодействие легализации украинских ЧВК оказывают западные страны, которые лидируют на рынке этих услуг.

"В нем (законе, - ред.) точно не заинтересованы страны, которые боятся конкуренции на этом рынке. Это Канада, США и Великобритания. На меня выходили представители различных посольств, которые выражали свою обеспокоенность появлением моего законопроекта", - сказала она в комментарии изданию.

Напомним, в Украине расследуют дело о создании ЧВК. Киевский апелляционный суд принял решение оставить под арестом бывшего народного депутата Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании.

Еще один фигурант дела - агент НАБУ Евгений Шевченко - вышел из следственного изолятора.

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