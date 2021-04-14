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Легалізацію українських ПВК блокують західні країни, - нардеп

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У Верховну раду ще в лютому внесли законопроект про легалізацію приватних військових компаній (ПВК). Станом на квітень цей документ "завис" у комітеті з нацбезпеки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Солдати "сірої зони". Як працюють українські ПВК і коли їх легалізують".

Депутат від "Слуги народу", колишня журналістка Ольга Василевська-Смаглюк, яка й внесла цей законопроект в парламент, оцінює шанси на прийняття документа як малоймовірні.

Вона впевнена, що основну протидію легалізації українських ПВК чинять західні країни, що лідирують на ринку цих послуг.

"В ньому (законі, - ред.) точно не зацікавлені країни, які бояться конкуренції на цьому ринку. Це Канада, США й Великобританія. На мене виходили представники різних посольств, які висловлювали свою стурбованість появою мого законопроекту", - сказала вона в коментарі виданню.

Нагадаємо, в Україні розслідують справу про створення ПВК. Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під арештом колишнього народного депутата Семена Семенченка, обвинуваченого в створенні приватної військової компанії.

Ще один фігурант справи - агент НАБУ Євген Шевченко - вийшов зі слідчого ізолятора.

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