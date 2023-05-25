Легалізація зброї в Україні: Клименко озвучив позицію МВС

Легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Міністр погодився, що суспільство готово до того, щоб мати зброю. "Якщо українці з часом пройдуть відповідне навчання, так", - сказав він.
За його словами, в першу чергу це стосується безпечного поводження зі зброєю. "Тому що в кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також в безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї і тренування з такою зброєю, наприклад, тир, де буде зберігатися ваша вогнепальна зброя, тоді так", - заявив міністр.
Клименко наголосив, що зброя повинна зберігатися в окремому місці. "Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей. Носити зброю там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною", - сказав він.
Нагадаємо, серпні 2022 року у МВС заявляли, що Верховна рада України може вже найближчим часом прийняти закон про легалізацію зброї. Планувалося, що українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.