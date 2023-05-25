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Легалізація зброї в Україні: Клименко озвучив позицію МВС

Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр погодився, що суспільство готово до того, щоб мати зброю. "Якщо українці з часом пройдуть відповідне навчання, так", - сказав він.

За його словами, в першу чергу це стосується безпечного поводження зі зброєю. "Тому що в кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також в безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї і тренування з такою зброєю, наприклад, тир, де буде зберігатися ваша вогнепальна зброя, тоді так", - заявив міністр.

Клименко наголосив, що зброя повинна зберігатися в окремому місці. "Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей. Носити зброю там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною", - сказав він.

Нагадаємо, серпні 2022 року у МВС заявляли, що Верховна рада України може вже найближчим часом прийняти закон про легалізацію зброї. Планувалося, що українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.

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