RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легализация оружия в Украине: Клименко озвучил позицию МВД

Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр согласился, что общество готово к тому, чтобы иметь оружие. "Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, да", - сказал он.

По его словам, в первую очередь это касается безопасного обращения с оружием. "Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности. После того как мы создадим соответствующие условия для хранения такого оружия и тренировки с таким оружием, например, тир , где будет храниться ваше огнестрельное оружие, тогда да", - заявил министр.

Клименко подчеркнул, что оружие должно храниться в отдельном месте. "Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей. Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", - сказал он.

Напомним, в августе 2022 года в МВД заявляли, что Верховная рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия . Планировалось, что украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныОружие в Украине