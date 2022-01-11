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Легализация медицинского каннабиса: в Минздраве сказали, когда внесут законопроект в Раду

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения разработало проект закона об обороте медицинской марихуаны. В Раду он будет внесен в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать".

Как рассказал изданию первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, система контроля за наркосодержащими препаратами в нашей стране уже давно и эффективно работает, а с 2022 года она будет еще и усовершенствована.

"Мы планируем подать его (законопроект - ред.) как можно скорее на рассмотрение Верховной рады, в первом квартале 2022 года - так точно. Затягивать с этим мы не намерены. Мы этот законопроект запустили в работу не ради процесса, а ради результата. И мы сделаем все необходимое, чтобы его достичь", - отметил Комаріда.

Напомним, летом Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Нардепы направили на доработку авторам законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Добавим, ранее комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал принять этот документ за основу.

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