Легализация медицинского каннабиса: в Минздраве сказали, когда внесут законопроект в Раду

В Министерстве здравоохранения разработало проект закона об обороте медицинской марихуаны. В Раду он будет внесен в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать".

Как рассказал изданию первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, система контроля за наркосодержащими препаратами в нашей стране уже давно и эффективно работает, а с 2022 года она будет еще и усовершенствована.

"Мы планируем подать его (законопроект - ред.) как можно скорее на рассмотрение Верховной рады, в первом квартале 2022 года - так точно. Затягивать с этим мы не намерены. Мы этот законопроект запустили в работу не ради процесса, а ради результата. И мы сделаем все необходимое, чтобы его достичь", - отметил Комаріда.