Легалізація медичного каннабісу: у МОЗ сказали, коли внесуть законопроект до Ради

У Міністерстві охорони здоров'я розробило проект закону про обіг медичної марихуани. До Ради він буде внесений найближчими місяцями.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити".

Як розповів виданню перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, система контролю за нарковмісними препаратами в нашій країні вже давно і ефективно працює, а з 2022 року вона буде ще й удосконалена.

"Ми плануємо подати його (законопроект - ред.) якомога швидше на розгляд Верховної ради, в першому кварталі 2022 року - так точно. Затягувати з цим ми не маємо наміру. Ми цей законопроект запустили в роботу не заради процесу, а заради результату. І ми зробимо все необхідне, щоб його досягти", - зазначив Комаріда.