Легализация каннабиса и реформа корпоративного управления: что рассмотрели на фракции СН

"Мы обсудили ряд важных законопроектов. Присутствовали первый вице-премьер-министр Алексей Любченко и министр финансов Сергей Марченко. Обсудили реформу корпоративного управления, законопроекты о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодекс относительно поддержки развития электротранспорта, которые планируются к рассмотрению на этой неделе", - сказал он.

По его словам, на заседании фракции также обсуждался по медицинскому каннабису и ряд законопроектов, которые должны рассматриваться на внеочередном заседании.

"Это, в частности, пакет экологических законопроектов, которые должны рассматриваться в четверг", - добавил нардеп.

Он отметил, что каких-либо "сигнальных голосований" по обсуждаемым законопроектам не было. "Была цель - заслушать спикеров относительно целей и плюсов этих законодательных инициатив, обсудить риски и проблемные моменты, беспокоили народных депутатов", - уточнил Мокан.