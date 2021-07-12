UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Легализация каннабиса и реформа корпоративного управления: что рассмотрели на фракции СН

Автор: Ульяна Безпалько

На заседании фракции "Слуга народа" обсуждались ряд важных законопроектов, в том числе легализация медицинского каннабиса, реформа корпоративного управления и другие. Также были заслушаны спикеры этих инициатив.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член фракции СН Василий Мокан.

"Мы обсудили ряд важных законопроектов. Присутствовали первый вице-премьер-министр Алексей Любченко и министр финансов Сергей Марченко. Обсудили реформу корпоративного управления, законопроекты о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодекс относительно поддержки развития электротранспорта, которые планируются к рассмотрению на этой неделе", - сказал он.

По его словам, на заседании фракции также обсуждался по медицинскому каннабису и ряд законопроектов, которые должны рассматриваться на внеочередном заседании.

"Это, в частности, пакет экологических законопроектов, которые должны рассматриваться в четверг", - добавил нардеп.

Он отметил, что каких-либо "сигнальных голосований" по обсуждаемым законопроектам не было. "Была цель - заслушать спикеров относительно целей и плюсов этих законодательных инициатив, обсудить риски и проблемные моменты, беспокоили народных депутатов", - уточнил Мокан.

Напомним, 13 июля состоится внеочередное заседание парламента.

Отметим, на этой неделе Верховная рада на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Читайте РБК-Украина в Google News
фракцияСлуга народаВерховная рада