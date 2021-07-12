Легалізація канабісу та реформа корпоративного управління: що розглянули на фракції СН

"Ми обговорили низку важливих законопроєктів. Були присутні Перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко та міністр фінансів Сергій Марченко. Обговорили реформу корпоративного управління, законопроєкти Про внесення змін до Митного та Податкового кодексу щодо підтримки розвитку електротранспорту, які плануються до розгляду на цьому тижні", - сказав він.

За його словами, на засіданні фракції також обговорювалося по медичному канабісу і ряд законопроєктів, які повинні розглядатися на позачерговому засіданні.

"Це, зокрема, пакет екологічних законопроєктів, які повинні розглядатися в четвер", - додав нардеп.

Він зазначив, що будь-яких "сигнальних голосувань" щодо обговорюваних законопроєктів не було. "Була мета - заслухати спікерів щодо цілей і плюсів цих законодавчих ініціатив, обговорити ризики і проблемні моменти, турбували народних депутатів", - уточнив Мокан.