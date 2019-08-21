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В "Лефортово" официально подтвердили прибытие пятерых украинских политзаключенных

Новости » Политика    21.08.2019 - 21:21
В "Лефортово" официально подтвердили прибытие пятерых украинских политзаключенных
Фото: Николай Карпюк (facebook.com tipoverivne)

В СИЗО находятся Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко

В московском следственном изоляторе "Лефортово" подтвердили пребывание у них пятерых украинских политзаключенных. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что в СИЗО находятся Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко и Роман Сущенко. При этом также ожидается прибытие Павла Гриба.

"Нам об этом устно сказал заместитель начальника СИЗО "Лефортово" по режиму Александр Ханов. Он подтвердил следующих осужденных: это Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко. При этом он сказал, что Гриба нет, хотя для него вчера приняли передачу. Поэтому, скорее всего, если все-таки ему передачку приняли, то он должен быть там", - сообщил член российской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

Отмечается, что встретиться с заключенными представителям наблюдательной комиссии не удалось, так как "заключенные написали заявление об отказе общаться". При этом сами заявления не были продемонстрированы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в "Лефортово" могли перевести троих украинских политзаключенных Сущенко, Сизоновича и Панова. Накануне им в СИЗО были переданы передачи.

Также сообщалось, что Московский суд отклонил апелляцию касательно освобождения еще 13 украинских моряков. Они пробудут под стражей до конца октября.

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