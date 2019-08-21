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В "Лефортово" офіційно підтвердили прибуття п'ятьох українських політв'язнів

Новини » Політика    21.08.2019 - 21:21
В "Лефортово" офіційно підтвердили прибуття п'ятьох українських політв'язнів
Фото: Микола Карпюк (facebook.com tipoverivne)

У СІЗО знаходяться Балух, Карпюк, Клих, Кольченко і Сущенко

У московському слідчому ізоляторі "Лефортово" підтвердили перебування у них п'ятьох українських політв'язнів. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що в СІЗО перебувають Володимир Балух, Микола Карп'юк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Роман Сущенко. При цьому також очікується прибуття Павла Гриба.

"Нам про це усно сказав заступник начальника СІЗО "Лефортово" за режимом Олександр Ханов. Він підтвердив таких засуджених: це Балух, Карпюк, Клих, Кольченко і Сущенко. При цьому він сказав, що Гриба немає, хоча для нього вчора прийняли передачу. Тому, швидше за все, якщо все-таки йому передачку прийняли, то він повинен бути там", - повідомив член російської Громадської спостережної комісії Євген Єникеєв.

Наголошується, що зустрітися з ув'язненими представникам спостережної комісії не вдалося, так як "в'язні написали заяву про відмову спілкуватися". При цьому самі заяви не були продемонстровані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в "Лефортово" могли перевести трьох українських політв'язнів Сущенко, Сизоновича і Панова. Напередодні їм в СІЗО були передані передачі.

Також повідомлялося, що Московський суд відхилив апеляцію щодо звільнення ще 13 українських моряків. Вони пробудуть під вартою до кінця жовтня.

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