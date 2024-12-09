"Ледь не загинули". Під Миколаєвом чоловік врятував з пожежі чотирьох дітей (фото, відео)

У неділю, 8 грудня, чоловік врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook.
У ДСНС розповіли, що о 13:26 8 грудня отримали інформацію про те, що в селі Мішково-Погорілове горить житловий будинок.
На місце події було направлено:
Вогнеборці під час роботи (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
"По прибуттю з'ясовано, що загоряння виявив сусід, який проїжджав повз. Знаючи про те, що в помешканні знаходяться малолітні діти, той кинувся всередину та із щільно задимленого приміщення вивів чотирьох дітей", - повідомили у ДСНС.
У будинку, де сталось загоряння, було багато диму (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
Рятівник - місцевий мешканець Артем Морошко - відвів малюків до сусідів.
"Думав, листя горить, а тут з-під криші - дим. Ну, я машину кинув, забіг, відчинив двері... А там діти в коридорчику стоять. Дим. Ну, я їх схопив, посадив у "Жигулі"... Що їх трясло, що мене трясло. Вони, найімовірніше, нічого не зрозуміли. Бо вони маленькі", - поділився згодом чоловік.
Уточнюється, що діти були:
Вогнеборці зауважили, що пожежу ліквідували вже о 14:11 - на площі 50 кв.м.
"Причина її виникнення наразі встановлюється. Від ДСНС на місці працювали 11 осіб особового складу, залучалось 3 спецавтомобілі", - підсумували рятувальники.
Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSMYKOL)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що через пожежу загинули троє маленьких дітей у Рівненській області.
Читайте також, що відомо про загибель жінки й дитини внаслідок пожежі в Київській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.