"Едва не погибли". Под Николаевом мужчина спас из пожара четырех детей (фото, видео)

Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за пожара погибли трое маленьких детей в Ровенской области.

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