Лед на реках и туман: в Украине ухудшится погода

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в субботу. Ожидается усиление ледовых явлений.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С завтрашнего дня и до 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений. Причиной тому является снижение температуры.

Также синптики предупредили о тумане в Украине. Утром в западных областях туман, видимость 200-500 м.

Напомним, погода в Украине принесет оттепель до конца года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще поднимутся до +16 градусов, что является аномальным для этого времени года.

РБК-Украина писало, что 18-19 декабря в Украине существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололедица.

Издание писало, что погода в Украине оказывалась под влиянием антициклона Yadigar. Он разгуляется по стране, оттеснив атмосферный фронт на восток.