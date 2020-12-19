Лід на річках та туман: в Україні погіршиться погода

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у суботу. Очікується посилення льодових явищ.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Від завтра і до 23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ. Причиною тому є зниження температури.

Також синптики попередили про туман в Україні. Вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, погода в Україні принесе відлигу до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цієї пори року.

Також РБК-Україна писало, що 18-19 грудня в Україні істотних опадів не очікується. На північному сході подекуди ожеледиця.

Видання писало, що погода в Україні опинялась під впливом антициклону Yadigar. Він розгуляється по країні, відтіснивши атмосферний фронт на схід.