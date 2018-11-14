На лечение украинцев рубежом направили еще 36,5 млн гривен

Иллюстративное фото (УНИАН)

Также 78,6 млн гривен направили на возмещение стоимости лекарств

Кабинет министров Украины направил еще 36,5 млн гривен на лечение украинцев за рубежом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что Кабмин перераспределил расходы в сумме более 115 млн гривен, которые ранее были выделены на медицинские субвенции местным бюджетам. В частности, на возмещение стоимости лекарственных средств направили из этой суммы 78,6 млн гривен, на лечение украинцев за границей - 36,5 млн гривен.

В пояснительной записке к распоряжению говорится, что по состоянию на 29 октября на учете находились 37 человек, которые нуждаются в лечении за границей. Также сообщается, что болезни у большинства из них находятся в стадии обострения.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в конце октября сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины направило на заграничное лечение 21 пациента.

Отметим, в середине октября Украина впервые закупила препарат для лечения первичных иммунодефицитов у детей.