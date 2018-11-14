ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На лечение украинцев рубежом направили еще 36,5 млн гривен

Новости » Общество    14.11.2018 - 12:59
На лечение украинцев рубежом направили еще 36,5 млн гривен
Иллюстративное фото (УНИАН)

Также 78,6 млн гривен направили на возмещение стоимости лекарств

Кабинет министров Украины направил еще 36,5 млн гривен на лечение украинцев за рубежом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что Кабмин перераспределил расходы в сумме более 115 млн гривен, которые ранее были выделены на медицинские субвенции местным бюджетам. В частности, на возмещение стоимости лекарственных средств направили из этой суммы 78,6 млн гривен, на лечение украинцев за границей - 36,5 млн гривен.

В пояснительной записке к распоряжению говорится, что по состоянию на 29 октября на учете находились 37 человек, которые нуждаются в лечении за границей. Также сообщается, что болезни у большинства из них находятся в стадии обострения.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в конце октября сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины направило на заграничное лечение 21 пациента.

Отметим, в середине октября Украина впервые закупила препарат для лечения первичных иммунодефицитов у детей.

 

Своими силами: как Минздрав намерен реформировать закупки лекарств
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство здравоохранения Украинылечение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь