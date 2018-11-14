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На лікування українців за кордоном направили ще 36,5 млн гривень

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 12:59
На лікування українців за кордоном направили ще 36,5 млн гривень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також 78,6 млн гривень направили на відшкодування вартості ліків

Кабінет міністрів України направив ще 36,5 млн гривень на лікування українців за кордоном. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що Кабмін перерозподілив видатки в сумі понад 115 млн гривень, які раніше були виділені на медичні субвенції місцевим бюджетам. Зокрема, на відшкодування вартості лікарських засобів направили з цієї суми 78,6 млн гривень, на лікування українців за кордоном - 36,5 млн гривень.

У пояснювальній записці до розпорядження йдеться, що станом на 29 жовтня на обліку перебувало 37 осіб, які потребують лікування за кордоном. Також повідомляється, що хвороби у більшості з них знаходяться в стадії загострення.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, наприкінці жовтня повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України направило на закордонне лікування 21 пацієнта.

Відзначимо, в середині жовтня Україна вперше закупила препарат для лікування первинних імунодефіцитів у дітей.

 

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