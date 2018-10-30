Минздрав направил на лечение за границей 21 пациента

Иллюстративное фото (УНИАН)

16 взрослых и 5 детей будут направлены на лечение в зарубежные клиники

Министерство здравоохранения Украины направило на заграничное лечение 21 пациента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в ближайшее время 16 взрослых и 5 детей будут направлены на лечение в зарубежные клиники. В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря решению правительства, которое позволил использовать остатки средств, образовавшиеся на счетах зарубежных клиник. Изменения в постановление, принятые Кабинетом министров, вступили в силу в субботу, 27 октября, а уже в понедельник, 29 октября, комиссия Минздрава Украины приняла решение о направлении на лечение за границу 21 человека.

Кроме того, Минздрав начал оказывать пациентам информационные письма. Таким образом, пациенты могут обращаться в зарубежные клиники, чтобы как можно раньше получить необходимое лечение.

В частности, ведомство сообщило о принятом решении родственникам пациентов, которые в течение длительного времени пикетируют Министерство здравоохранения из-за недостатка государственного финансирования для программы лечения за рубежом. В результате достигнута договоренность о прекращении пикета.

Общая стоимость лечения 21 пациента составляет около 65,5 млн гривен. Всего в этом году на лечение за границу уже направлено 198 пациентов на общую сумму около 556,5 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации.