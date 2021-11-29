Лечение не имеет положительной динамики. Состояние украинского политзаключенных в РФ ухудшилось

По словам Денисовой, Дудку Россия приговорила к 14 годам лишения свободы. В течение последнего месяца он находится в медицинской части "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю".

"Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления", - добавляет Денисова.

Омбудсмен отмечает, что лечение антибиотиками не имеет положительной динамики, а родные могут передавать Владимиру лекарства лишь раз в несколько месяцев.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины – оказать надлежащую медицинскую помощь", - заявила омбудсмен.

Также Денисова призвала международно сообщество усилить рычаги влияния на Российскую Федерацию, чтобы все незаконно удерживаемые украинские политические заключенные - как можно скорее вернулись домой.