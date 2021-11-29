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Лечение не имеет положительной динамики. Состояние украинского политзаключенных в РФ ухудшилось

Автор: Сергей Пышкин

Состояние здоровья незаконно осужденного Россией гражданина Украины Владимира Дудки существенно ухудшилось. Лечение антибиотиками не имеет положительной динамики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, Дудку Россия приговорила к 14 годам лишения свободы. В течение последнего месяца он находится в медицинской части "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю".

"Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления", - добавляет Денисова.

Омбудсмен отмечает, что лечение антибиотиками не имеет положительной динамики, а родные могут передавать Владимиру лекарства лишь раз в несколько месяцев.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины – оказать надлежащую медицинскую помощь", - заявила омбудсмен.

Также Денисова призвала международно сообщество усилить рычаги влияния на Российскую Федерацию, чтобы все незаконно удерживаемые украинские политические заключенные - как можно скорее вернулись домой.

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