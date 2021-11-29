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Лікування не має позитивної динаміки. Стан українського політв'язня у РФ погіршився

Автор: Сергій Пишкін

Стан здоров’я незаконно засудженого Росією громадянина України Володимира Дудки суттєво погіршився. Лікування антибіотиками не має позитивної динаміки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

За словами Денісової, Дудку Росія засудила до 14 років позбавлення волі. Протягом останнього місяця він перебуває у медичній частині "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю".

"Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску", - додає Денісова.

Омбудсмен відзначає, що лікування антибіотиками не має позитивної динаміки, а рідні можуть передавати Володимиру ліки лише раз в декілька місяців.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України – надати належну медичну допомогу", - заявила омбудсмен.

Також Денісова закликала міжнародно спільноту посилити важелі впливу на Російську Федерацію, аби усі незаконно утримувані українські політичні в’язні - якнайскоріше повернулися додому.

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