Лікування не має позитивної динаміки. Стан українського політв'язня у РФ погіршився

За словами Денісової, Дудку Росія засудила до 14 років позбавлення волі. Протягом останнього місяця він перебуває у медичній частині "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю".

"Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску", - додає Денісова.

Омбудсмен відзначає, що лікування антибіотиками не має позитивної динаміки, а рідні можуть передавати Володимиру ліки лише раз в декілька місяців.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України – надати належну медичну допомогу", - заявила омбудсмен.

Також Денісова закликала міжнародно спільноту посилити важелі впливу на Російську Федерацію, аби усі незаконно утримувані українські політичні в’язні - якнайскоріше повернулися додому.