Леброн піднявся в топ-10 гвардійців регулярного чемпіонату НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram НБА .

Виїзний поєдинок проти "Маямі" став особливим для 37-річної зірки каліфорнійців. Тепер він провів 1393 гри в регулярних чемпіонатах асоціації.

Джеймс обійшов Тіма Данкана (1392 матчі) та вийшов на чисте десяте місце в списку гвардійців. Наступна ціль Леброна – чемпіон НБА-2011 із "Далласом" Джейсон Террі (1410 ігор). Рекордсменом за кількістю поєдинків у регулярному чемпіонаті залишається Роберт Періш. Чотириразовий чемпіон асоціації зіграв 1611 матчів за "Голден Стейт", "Бостон", "Шарлотт" і "Чикаго".

Джеймс перебрався до "Лейкерс" у липні 2018-го. У нинішньому сезоні він провів 27 поєдинків, набираючи в середньому 27.8 очок, 8 підбирань, 6.6 передач, 1.1 перехоплень. У сезоні 2019/20 дворазовий олімпійський чемпіон привів каліфорнійців до 17-го титулу НБА.

Раніше Леброн Джеймс виступав за "Клівленд" (двічі – 2003-2010 та 2014-2018 рр.) і "Маямі" (2010-2014 рр.). Чемпіонські титули він здобував із обома колективами (2012, 2013, 2016), а також по 4 рази був визнаний MVP фіналу НБА та Найціннішим гравцем регулярного чемпіонату.