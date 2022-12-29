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Леброн піднявся в топ-10 гвардійців регулярного чемпіонату НБА

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Маямі, Четвер 29 грудня 2022 16:48
Леброн піднявся в топ-10 гвардійців регулярного чемпіонату НБА Фото: Леброн Джеймс завжди зосереджений на грі (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

Культовий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продовжив переписувати історію Національної баскетбольної асоціації. Він увійшов до десятки гравців із найбільшою кількістю матчів регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram НБА.

Виїзний поєдинок проти "Маямі" став особливим для 37-річної зірки каліфорнійців. Тепер він провів 1393 гри в регулярних чемпіонатах асоціації.

Джеймс обійшов Тіма Данкана (1392 матчі) та вийшов на чисте десяте місце в списку гвардійців. Наступна ціль Леброна – чемпіон НБА-2011 із "Далласом" Джейсон Террі (1410 ігор). Рекордсменом за кількістю поєдинків у регулярному чемпіонаті залишається Роберт Періш. Чотириразовий чемпіон асоціації зіграв 1611 матчів за "Голден Стейт", "Бостон", "Шарлотт" і "Чикаго".

Джеймс перебрався до "Лейкерс" у липні 2018-го. У нинішньому сезоні він провів 27 поєдинків, набираючи в середньому 27.8 очок, 8 підбирань, 6.6 передач, 1.1 перехоплень. У сезоні 2019/20 дворазовий олімпійський чемпіон привів каліфорнійців до 17-го титулу НБА.

Раніше Леброн Джеймс виступав за "Клівленд" (двічі – 2003-2010 та 2014-2018 рр.) і "Маямі" (2010-2014 рр.). Чемпіонські титули він здобував із обома колективами (2012, 2013, 2016), а також по 4 рази був визнаний MVP фіналу НБА та Найціннішим гравцем регулярного чемпіонату.

Леброн піднявся в топ-10 гвардійців регулярного чемпіонату НБА

До слова, форвард "Нью-Орлеана" Вільямсон завдяки соло зі слемданком очолив щоденну підбірку НБА.

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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