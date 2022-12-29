Леброн поднялся в топ-10 гвардейцев регулярного чемпионата НБА

Культовый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжил переписывать историю Национальной баскетбольной ассоциации. Он вошел в десятку игроков с наибольшим количеством матчей регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram НБА .

Выездной поединок против "Майами" стал особенным для 37-летней звезды калифорнийцев. Теперь он провел 1393 игр в регулярных чемпионатах ассоциации.

Джеймс обошел Тима Данкана (1392 матча) и вышел на чистое десятое место в списке гвардейцев. Следующая цель Леброна – чемпион НБА-2011 с "Далласом" Джейсон Терри (1410 игр). Рекордсменом по количеству поединков в регулярном чемпионате остается Роберт Пэриш. Четырехкратный чемпион ассоциации сыграл 1611 матчей за "Голден Стэйт", "Бостон", "Шарлотт" и "Чикаго".

Джеймс перебрался в "Лейкерс" в июле 2018-го. В нынешнем сезоне он провел 27 поединков, набирая в среднем 27.8 очков, 8 подборов, 6.6 передач, 1.1 перехватов. В сезоне 2019/20 двукратный олимпийский чемпион привел калифорнийцев к 17-му титулу НБА.

Ранее Леброн Джеймс выступал за "Кливленд" (дважды – 2003-2010 и 2014-2018 гг.) и "Майами" (2010-2014 гг.). Чемпионские титулы он завоевал с обоими коллективами (2012, 2013, 2016), а также по 4 раза был признан MVP финала НБА и Самым ценным игроком регулярного чемпионата.